Республика Коми получит 275 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года

ВОЛОГДА, 15 февраля. /ТАСС/. Республика Коми до 2024 года получит 275 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура" на строительство центров культурного развития, культурно-досуговых учреждений в селах, а также развитие муниципальных библиотек. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства региона.

"Республика Коми до 2024 года получит 275 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уже в этом году республика получит более 26 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств и строительства социально-культурного центра в селе Подчерье Вуктыльского района.

Нацпроект реализуется до 2024 года для исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый - 84 млрд рублей. В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах), переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.

Куратором проекта назначена вице-премьер РФ Ольга Голодец, руководителем - министр культуры РФ Владимир Мединский.