В Севастополе за два года построят четыре сельских клуба и отреставрируют музей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены до 2020 года построить четыре сельских клуба, отреставрировать здание художественного музея имени М. П. Крошицкого и двух кинотеатров в рамках нацпроекта "Культура", сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на совещании у главы правительства РФ Дмитрия Медведева о ходе реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе в части здравоохранения, образования и культуры.

"В рамках нацпроекта культура реализуются три проекта на сумму 303 млн рублей. До 2022 года планируем построить четыре сельских клуба, два многофункциональных центра, ТЮЗ, сделать реставрацию здания художественного музея имени Крошицкого", - сказал Развожаев.

Он добавил, что строительство объектов будет начато в 2020 году, сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Кроме того, сообщил он, до конца нынешнего года будут капитально отремонтированы кинотеатры "Октябрь" и "Россия", три библиотеки и сцена Приморского бульвара.

Также Развожаев отметил, что в рамках нацпроекта "Образование" в этом году начнется строительство корпуса школы № 1, планируется ввести в эксплуатацию две школы на 600 и 720 мест, три детсада на 580 мест.

По нацпроекту "Здравоохранение" в 2019 году в региональный сосудистый центр, больницу № 1 имени Н. И. Пирогова будет поставлено 180 единиц диагностического оборудования, а также специальная мебель для больных, перенесших сердечно-сосудистые заболевания. Для онкодиспансера будет закуплено оборудование для выявления злокачественных опухолей, создано три центра амбулаторной онкологической помощи. Начнется строительство трех подстанций скорой медицинской помощи и поликлиники.

Врио руководителя города отметил, что в рамках нацпроектов реализуется 48 региональных проектов. До 2024 года финансирование проектов составит 19,3 млрд рублей. В 2019 году будет выделено на региональные проекты 3,980 млрд рублей.