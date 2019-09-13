Фонд Полунина оплатит обучение 10 детей в Академии хореографии Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин выберет 10 талантливых детей, которые смогут на средства его благотворительного фонда обучаться в Академии хореографии, создаваемой в Севастополе по нацпроекту "Культура", сообщила в пятницу пресс-служба правительства города.

В августе Полунин назначен исполняющим обязанности ректора Академии хореографии. Занятия на подготовительных курсах начнутся в октябре. Ребята, которые будут заниматься там за счет бюджета, уже отобраны, и набор 22 сентября станет дополнительным.

"Всемирно известный премьер, руководитель Академии Сергей Полунин отберет 10 талантливых девчонок и мальчишек первого-второго классов, которые будут заниматься в Академии на гранты Благотворительного фонда Серея Полунина", - говорится в сообщении.

Отбор пройдет 22 сентября, это будет третий экзамен для детей на подготовительные курсы академии.

Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 по 2016 годы был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

О проекте

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генподрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.