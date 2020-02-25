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В филиале Третьяковки в Калининграде появятся экспонаты Русского музея и Эрмитажа

Зрители увидят произведения русского искусства на экспозициях длительностью более года

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. В калининградском филиале Третьяковской галереи будут представлены шедевры не только из Третьяковки, но и из Русского музея, Эрмитажа. Об этом сообщила журналистам во вторник генеральный директор "Государственной Третьяковской галереи" Зельфира Трегулова после церемонии закладки первого камня в основание филиалов галереи и Большого театра на острове Октябрьский в Калининграде.

"Это будут временные выставки и Русского музея, и Эрмитажа, и Третьяковской галереи", - сказала Трегулова.

Объектами выставок в первую очередь станут образцы русского искусства XX века. "Мы планируем здесь длительные экспозиции - длительностью полтора, два, два с половиной года, представляющие какие-то серьезные пласты русского искусства", - объяснила она.

Галерея рассматривает Калининград как своеобразную "культурную витрину России" в ее самой западной точке. "Нам кажется, что здесь обязательно, на постоянной основе в экспозиции музея должно присутствовать русское искусство, представленное лучшими образцами", - добавила Трегулова.

Осенью 2023 года планируется закрыть на реконструкцию здание галереи на Крымском валу в Москве. Некоторые произведения искусства, которые являлись частью ее постоянной экспозиции, смогут экспонироваться в калининградском филиале.

Трегулова отметила большую роль образовательных проектов в калининградском филиале галереи. "Это будут две аудитории, одна на 270 мест, другая - менее 100 мест, где будут проходить и образовательные программы, и дискуссии, и встречи, показываться кино", - сказала чиновник. Филиал может стать и площадкой для кинофестивалей, добавила она.

"Здесь будут самые разные мастерские для занятия живописью, графикой, керамикой и также искусством, связанным с использованием виртуальных технологий. Мы надеемся, верим в то, что тот проект, который мы представляем здесь сегодня, действительно может стать тем музеем мечты, который каждый из нас хотел в своей жизни реализовать", - заключила Трегулова.

Культурный кластер в Калининграде

Калининград наряду с Севастополем, Кемерово и Владивостоком - один из четырех городов РФ, обозначенных президентом России для строительства крупнейшего культурного комплекса, в состав которого войдут всемирно известные культурные институции нашей страны - Большой театр, Третьяковская галерея, Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российский государственный институт сценического искусства. Комплекс станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей.

В марте 2019 года в Калининграде начал работу филиал Московской государственной академии хореографии, а в сентябре - филиал ЦМШ, получивший наименование "Балтийский". Планируется, что учащиеся смогут начать занятия в новых зданиях филиалов на Октябрьском острове в сентябре 2020 года.

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Теги
РоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаКалининградская область
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В Калининграде заложили первый камень в здание будущего филиала Большого театра
Филиал будет построен в культурном кластере на острове Октябрьский
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