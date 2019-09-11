Повышение мощности новосибирского синхротрона может сорвать сроки его строительства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Если мощность источника синхротронного излучения, который предполагается построить в Новосибирской области в рамках нацпроекта "Наука", увеличится вдвое, это приведет к срыву сроков его строительства. Об этом сообщила пресс-служба центра коллективного пользования (ЦКП) "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

Ранее представители Курчатовского института выступили с предложением увеличить мощность синхротрона с 3 гигаэлектронвольт (ГэВ) до 6 ГэВ. "В соответствии с международной практикой, такой источник (с энергией 6 ГэВ) может быть спроектирован и построен только за 8-10 лет. <...> По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что отказ от строительства ЦКП "СКИФ" в пользу машины с энергией 6 ГэВ с большой вероятностью приведет к срыву сроков выполнения нацпроекта "Наука" и нереализации поручения президента "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ЦКП "СКИФ" напомнили, что ранее отечественные и иностранные эксперты одобрили строительство синхротрона поколения "4+" с энергией 3 ГэВ. По их мнению, такая установка эффективна с точки зрения капиталовложений, разработана на основе анализа потребности российских пользователей и обеспечит развитие отечественной научно-производственной базы с высоким рыночным потенциалом за счет высокой степени локализации производства в России.

Кроме того, проект синхротрона находится в высокой степени готовности. По данным пресс-службы, подготовлен полный комплект предпроектной документации ЦКП "СКИФ" (эскизный проект, концептуальный проект инженерно-строительной инфраструктуры, исходные данные для проектирования), задание на проектирование согласовано с Минобрнауки РФ, в бессрочное пользование оформлен земельный участок для строительства ЦКП "СКИФ" и так далее.

Национальный проект "Наука" предусматривает, что к 2024 году в России будут созданы установки класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке. Планируется, что СКИФ будет включать в себя синхротрон, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.