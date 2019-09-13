Минобрнауки выбрало регионы для научных центров по сельскому хозяйству

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ определило 18 регионов, в которых планируется создать селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные научные центры. Всего до конца 2019 года ведомство планирует создать 15 таких центров, а к 2021 году - 35, сообщил в пятницу на коллегии Минобрнауки директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров.

"[Селекционные центры] должны создаваться на базе федеральных научных центров, где есть биоресурсная коллекция, где проводятся генетические исследования, есть кадровый потенциал, лаборатории, земельные ресурсы", - сказал он. Согласно данным презентации Багирова, центры создаются в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Тамбовской областях, а также в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым.

"Селекционный центр должен обладать достаточной научно-технологической и современной лабораторной материально-технической базой, кадровым составом и опытом, что позволило бы ему решать задачи по созданию новых высокоэффективных конкурентоспособных отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики", - отметил в презентации глава департамента.

По его словам, в 2019 году в восьми федеральных округах на базе 63 научных учреждений уже создано 100 новых лабораторий сельхознаук, 20 из них - междисциплинарные, а 80 - по основным направлениям сельхознаук, среди которых интеллектуальные цифровые системы, биоинформационные технологии, агробиотехнологии, генетическое редактирование, органическое земледелие, а также диагностика возбудителей болезней у животных. В новых лабораториях будут работать более тысячи научных сотрудников, из которых 80% - молодые ученые в возрасте до 39 лет.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.