Минобрнауки РФ поддержит проигравшие на конкурсе НОЦ проекты

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ обещало поддержать проекты научно-образовательных центров (НОЦ), которые не пройдут конкурсный отбор и не получат субсидию на создание центра. Об этом сообщил директор департамента проектной деятельности Минобрнауки Андрей Зарубин на международном форуме Технопром - 2019.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году принято решение создать пять пилотных НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Остальные центры будут отбираться на конкурсной основе в 2020-2021 годах.

"Мы ожидаем, что НОЦ - это будет новая история про конкретные технологии и разработки. А мы будем стараться поддерживать эти идеи независимо от того, пройдете вы конкурсный отбор или нет. <...> У нас есть 26 заявок на создание НОЦ, конкурс на создание НОЦ мы должны запустить уже в этом году. Хотя не исключаю, что конкурс перенесется на следующий год", - сказал Зарубин.

По его словам, при рассмотрении заявок представители министерства сталкиваются с нехваткой идей. Зарубин посоветовал инициаторам создания центров прежде, чем подавать заявки, ответить на следующие вопросы: какие три передовые технологии, три мировых продукта будут созданы научно-образовательным центром к 2024 году, чтобы о них говорили во всем мире. "Если вы имеете ответ на этот вопрос, тогда программа будет активно поддерживаться министерством. Если ответа на этот вопрос нет, то над программой еще нужно поработать", - пояснил Зарубин.

Он добавил, что еще одно направление, по которому не хватает идей, - создание специализированных учебно-научных центров (СУНЦ), школ-интернатов для одаренных детей при вузах. Сейчас их создано четыре, в 2020 году должно быть не менее пяти, в 2021-2024 годах - не менее восьми СУНЦ. Больше идей, по его словам, хочется получать и при создании опорных университетов, и студенческих городков - новых образовательных пространств, которые должны стать центрами притяжения молодежи.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российских и зарубежных ведущих ученых, а также молодых перспективных исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает, что приборная база ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, должна быть обновлена не менее чем на 50%.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе его организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".