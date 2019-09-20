Минобрнауки может запустить программу по подготовке руководителей НОЦ

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ поддержало идею запуска программы для подготовки руководителей научно-образовательных центров (НОЦ) - как для ученых, так и для представителей бизнеса. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки РФ Андрей Аникеев в ходе форума "Технопром-2019".

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году принято решение создать первые пять пилотных НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

"Идея хорошая. Кроме того, в рамках третьего федерального проекта нацпроекта "Наука", посвященного научно-кадровой политике, в НОЦ планируется деятельность центров кадровой подготовки. В рамках этих центров можно устроить подготовку [руководителей НОЦ] - с одной стороны, поднимать компетенции научных работников, готовить из них руководителей, и также повышать компетенции бизнес-руководителей в области технологических наук, инжиниринга и так далее", - ответил Аникеев на вопрос о возможности отдельной программы по подготовке руководителей НОЦ.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".