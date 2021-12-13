Школьники из семи регионов стали финалистами национальной технологической олимпиады Junior

ТАСС, 13 декабря. Финалисты Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) для школьников 5-7 классов, которая завершилась во Владивостоке, представили семь регионов России. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) завершился финальный этап Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) для школьников 5-7 классов. Командные инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". В финале приняли участие 36 школьников из семи регионов России", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора платформы "Россия - страна возможностей" Антон Сериков отметил, что 76% участников третьего сезона олимпиады проживают вне городов-миллионников, а больше двух тыс. ребят живут в городах с населением меньше 50 тыс. "В этом смысле олимпиада выполняет роль настоящего социального лифта для технологически ориентированных школьников", - сказал Сериков.

По словам лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова, одной из задач является ранняя профориентация школьников. "10-12 лет - это отличный возраст, чтобы начать знакомиться с разными направлениями, не просто читая учебники и проходя курсы, но и решая практические, комплексные задачи в командах. Теоретические знания формируют базу, но именно практика помогает ребятам быстро понять, интересно ли им выбранное направление, готовы ли они осваивать новые компетенции в этой области, или хотят попробовать что-то еще", - отметил Земцов.

В ДВФУ проходили заключительные испытания по трем направлениям. Участники сферы "Технологии для виртуального мира" работали над собственной компьютерной игрой, посвященной прорывным инженерным технологиям для освоения мирового океана. Финалисты сферы "Технологии для космоса" попробовали себя в роли сотрудников центра управления полетом, им предстояло расшифровать сообщение звездолета и выслать приветственную экспедицию. Задачей для участников сферы "Технологии для мира роботов" стало обучение беспилотного робота-спасателя, который сможет вывести людей из лабиринта, где случилась авария.

Возможности развития

Участие в соревнованиях позволит школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке НТО для 8-11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

НТО Junior проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Серия финалов продлится до 18 декабря. Соревнования принимают города: Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Королев, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Чебоксары. Всего заявки на олимпиаду подали более 22 тысяч школьников из 85 регионов страны. Проект включен в федеральный план мероприятий, посвященных Году науки и технологий. В 2020 году в соревнованиях приняли участие более 28 тыс. школьников из 83 регионов. Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев. В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.