В Приморье школьница создала чат-бот для туристов

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Школьница из села Романовка в Приморье во время занятий детского мобильного технопарка создала чат-бот, помогающий гостям региона находить достопримечательности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Школьница из села Романовка Шкотовского района Диана Кошарная создала чат-бот в одном из известных мессенджеров. Программа появилась по итогам ее участия в мастер-классах детского мобильного технопарка Приморского края. <…> Пользоваться таким гидом просто, ведь нужны только мобильный телефон и доступ в интернет. Основная задача была предоставить туристам удобный и простой инструмент планирования маршрута и получения необходимой для путешествия информации", - говорится в сообщении.

Через чат-бот любой желающий по названию достопримечательности может не только увидеть ее фото, но и получить основную информацию об объекте и его месторасположении. Сейчас программа предлагает туристам описание шести знаковых объектов Владивостока, но разработчица готова сотрудничать с жителями края и вносить в список их любимые места, связанные с культурой и историей города, а также уникальными природными красотами. Разработка будет участвовать в краевом конкурсе инженерных проектов.

Детский мобильный технопарк работает в регионе по проекту "Успех каждого ребенка", который входит в нацпроект "Образование". Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Основной целью его работы является обеспечение доступности дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах края.

Национальный проект "Образование" предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену и направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.