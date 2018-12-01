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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран запланировал в бюджете экспорт более 1 млн баррелей нефти в сутки в 2019 году

В парламенте Исламской Республики отметили, что соответствующий законопроект 5 декабря будет вынесен на обсуждение парламента

ТАСС, 1 декабря. Иран планирует экспортировать в следующем календарному году более 1 млн баррелей нефти в сутки . Об этом в субботу сообщило агентство Shana.

"Несмотря на санкции США, продажи нефти в следующий календарный год (начинается в Иране 21 марта - прим. ТАСС) будет составлять более миллиона баррелей в день", - цитирует агентство представителя иранского парламента Бехруза Немати. По его словам, соответствующий законопроект 5 декабря будет вынесен на обсуждение парламента.

5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. При этом американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупку нефти у Ирана, среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция.

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ЯпонияСШАИндияИранТурцияГрецияИталияКитайСитуация вокруг ИранаРеспублика Корея
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