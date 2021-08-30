СМИ: журналисты Афганистана направили письмо в ООН с призывом обеспечить их безопасность

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Журналисты Афганистана подписали коллективное письмо в ООН с призывом обеспечить их безопасность. Об этом сообщает в понедельник телеканал Tolo News.
"Учитывая текущие проблемы и растущие угрозы жизни, имуществу и семьям работников СМИ, хотим попросить у ООН поддержки для сохранения наших жизней и жизней наших семей", - приводит телеканал текст письма.
В воскресенье местное агентство Pajhwok сообщило, что Международная федерация журналистов получила от афганских коллег более 2 тыс. запросов на содействие в эвакуации из Афганистана после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в стране. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.