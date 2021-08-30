СМИ: журналисты Афганистана направили письмо в ООН с призывом обеспечить их безопасность

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Журналисты Афганистана подписали коллективное письмо в ООН с призывом обеспечить их безопасность. Об этом сообщает в понедельник телеканал Tolo News.

"Учитывая текущие проблемы и растущие угрозы жизни, имуществу и семьям работников СМИ, хотим попросить у ООН поддержки для сохранения наших жизней и жизней наших семей", - приводит телеканал текст письма.

В воскресенье местное агентство Pajhwok сообщило, что Международная федерация журналистов получила от афганских коллег более 2 тыс. запросов на содействие в эвакуации из Афганистана после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).