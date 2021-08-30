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Смена власти в Афганистане

СМИ: журналисты Афганистана направили письмо в ООН с призывом обеспечить их безопасность

Международная федерация журналистов получила более 2 тыс. запросов на содействие в эвакуации из страны

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Журналисты Афганистана подписали коллективное письмо в ООН с призывом обеспечить их безопасность. Об этом сообщает в понедельник телеканал Tolo News.

"Учитывая текущие проблемы и растущие угрозы жизни, имуществу и семьям работников СМИ, хотим попросить у ООН поддержки для сохранения наших жизней и жизней наших семей", - приводит телеканал текст письма.

В воскресенье местное агентство Pajhwok сообщило, что Международная федерация журналистов получила от афганских коллег более 2 тыс. запросов на содействие в эвакуации из Афганистана после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в стране. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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