Нарушения в работе Т-клеток и B-клеток быстро исчезли у питомцев, получавших MSC-клетки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американские биологи обнаружили, что аналог человеческого постковидного синдрома, возникающий у кошек после заражения вирусом перитонита, можно подавить при помощи комбинации из противовирусной терапии и инъекций стволовых клеток. Последующие опыты на кошках помогут найти способы избавить людей от аналогичных проблем, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).

"Наши опыты указывают на то, что кошки с перенесенным вирусным перитонитом являются интересными модельными животными для изучения долгосрочных сбоев в работе иммунитета, похожих на человеческий постковидный синдром. Мы показали, что инъекции так называемых MSC-клеток не только подавляют воспаления, но и восстанавливают долгосрочный баланс иммунной системы", - пояснил доцент UCD Амит Кол, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, аналог постковидного синдрома часто возникает у кошек, перенесших заражение вирусом перитонита (FCoV). До недавнего времени эта болезнь была смертельно опасной для домашних кошек, но после появления ремдесивира и нескольких экспериментальных лекарств жизни питомцев часто удается спасти. При этом во многих случаях у животных после лечения развиваются тяжелые сбои в работе иммунитета.

Биологи предположили, что эти проблемы у кошек могут быть связаны с тем, что их иммунитет не может выйти из "активированного" состояния, что ведет к его истощению и развитию большого числа очагов воспалений в разных тканях тела. Руководствуясь данной гипотезой, исследователи проверили, что произойдет, если попытаться восстановить истощенные Т-клетки при помощи инъекций MSC-клеток, одного из подтипа стволовых клеток, который уже ранее использовался в опытах по восстановлению иммунитета людей и животных.

Руководствуясь этой идеей, исследователи заручились поддержкой владельцев 10 кошек, зараженных вирусом FCoV, и предложили им пройти экспериментальную терапию, в рамках которой часть животных получала не только противовирусное средство, но и инъекции MSC-клеток на протяжении трех недель. Ученым удалось спасти жизни всем питомцам, однако у трех из пяти кошек, получавших только ремдесивир, развился аналог постковидного синдрома, сопровождавшийся воспалением лимфатических узлов и прочими сбоями в работе иммунитета.

Аналогичные симптомы и нарушения в работе Т-клеток и B-клеток быстро исчезли у питомцев, получавших MSC-клетки, что также сопровождалось снижением концентрации провоспалительных сигнальных молекул и нормализацией общего состояния кошек. Это позволяет надеяться, что клеточная терапия также окажет благотворное влияние и на пациентов с тяжелыми формами постковидного синдрома, подытожили Кол и его коллеги.

О постковидном синдроме

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что предположительно связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Большинство пациентов избавляется от постковида в первые полгода после избавления от инфекции, однако у некоторых людей его симптомы сохраняются на протяжении нескольких лет.