В пресс-службе Московского физико-технического института сообщили, что образцы донных отложений отбирались с помощью дночерпателя "Океан-0,25"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) обнаружили канцерогенные вещества в ракообразных и членистоногих - обитателях северных российских морей. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ, отметив, что ученые пользовались специально выведенными светящимися микроорганизмами.

"Компактные биосенсоры на основе генетически модифицированных бактерий, созданные в лаборатории молекулярной генетики МФТИ, светятся при контакте с канцерогенами в воде. С их помощью ученые обнаружили высокую концентрацию канцерогенов в тканях ракообразных, морских пауков и тараканов, обитающих на дне Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых. По пищевой цепочке они могут попадать в рыб, включая семгу и форель, которые активно употребляются в пищу человеком", - отметили в пресс-службе.

Образцы донных отложений отбирались с помощью дночерпателя "Океан-0,25" на глубине от 35 до 300 м. Донные организмы отделяли от субстрата промывкой с последующей видовой идентификацией, измельчением и разделением путем центрифугирования. Затем в пробирки с исследуемыми организмами и тканями добавляли светящиеся бактерии-биосенсоры.

Эти бактерии под названием цельноклеточные люкс-биосенсоры получены также в МФТИ. В их ДНК ученые встроили гены биолюминесценции, которые заставляют бактерии светиться, а также "стресс-зависимые промоторы", включающие эти гены при окислительном стрессе, алкилировании ДНК (присоединении к молекулам ДНК одновалентных углеводородных радикалов) и некоторых других специфических повреждениях клеточных компонент.

"За прозрачной гладью северных морей скрывается невидимая угроза - токсичные вещества, которые поступают со стоками с сельскохозяйственных полей, выбросами предприятий, нефтедобычи, судоходной деятельности и др. Особую опасность представляют канцерогены, которые накапливаются в морских организмах и донных отложениях", - отметили в пресс-службе МФТИ.