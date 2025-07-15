Российские ученые подтвердили возможность трансплантации стромы костного мозга за счет выявленного механизма ее восстановления при намеренном повреждении

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Исследователи НМИЦ гематологии Минздрава России и НИЦ "Курчатовский институт" экспериментально подтвердили возможность трансплантации стромы костного мозга за счет выявленного механизма ее восстановления при намеренном повреждении, что может улучшить методы лечения лейкоза. Об этом сообщила пресс-служба института.

Пересадка костного мозга требуется при лечении острых форм лейкоза и других заболеваний крови. Для трансплантации используется не цельный орган, а кроветворная ткань костного мозга. Однако в случае со злокачественными заболеваниями системы крови таким пациентам необходима и пересадка стромальной ткани, которая окружает кроветворные клетки и создает условия для их функционирования.

"Долгое время считалось, что стромальная ткань костного мозга не подходит для трансплантации. Позже выяснилось, что мезенхимные стволовые клетки (МСК) - ключевой элемент стромы - обладают свойствами, позволяющими успешную трансплантацию, однако попытки реализовать это на практике оказывались неудачными. Российские ученые предположили, что необходимым условием успешной трансплантации МСК должно быть предшествующее значительное повреждение стромы костного мозга реципиента", - говорится в сообщении.

Гипотеза авторов основывалась на том, что стволовые клетки во взрослом организме должны регенерироваться в случае травмы, поэтому намеренное повреждение ткани может стать стимулом для активации процессов восстановления стромы. Ученые проверили предположение на мышах, пересадив им костный мозг других особей. С помощью специально разработанного подхода измерения донорского химеризма (доли клеток донора в стромальных клетках костного мозга пациента) они доказали эффективность регенерации.

"В случае значительного предварительного повреждения стромы костного мозга дозой радиации доля донорских клеток в строме костного мозга реципиентов может достигать 20%, в то время как при незначительном повреждении стромы или в его отсутствии донорский химеризм составляет менее 1%. Исследование показало возможность успешного приживления донорских клеток при условии предварительного повреждения стромы у пациента", - уточнили в Курчатовском институте.

Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.