Технология позволяет очищать почвы от токсичных элементов и в то же время избавляться от загрязняющих окружающую среду сточных вод, сообщили в пресс-службе ЮФУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали технологию очистки почвы с использованием осадка сточных вод. Новый метод снижает содержание опасных соединений в почве почти вдвое (на 48%), одновременно повышая ее плодородные свойства, сообщила пресс-служба вуза.

"Технология, которую разработали специалисты Южного федерального университета, позволяет очищать почвы от токсичных элементов и в то же время избавляться от загрязняющих окружающую среду сточных вод. <...> Как утверждают исследователи, новый метод снижает содержание опасных соединений в почве почти вдвое (на 48%), одновременно повышая ее плодородные свойства", - сказано в сообщении.

Технология основана на низкотемпературном пиролизе осадка сточных вод, который превращается в сорбент. Его применение позволяет не только очищать почву от токсичных элементов, но и улучшать ее влагоудерживающую способность и питательный состав. По словам исследователей, метод может повысить урожайность на 10-15% в засушливых регионах.

"Практическая значимость предложенного решения многогранна. Во-первых, мы очищаем загрязненные почвы, косвенно улучшая качество сельхозпродукции. Во-вторых, сорбенты производятся из отходов, которые сами по себе составляют огромную экологическую проблему", - цитирует пресс-служба заведующую лабораторией "Интеллектуальные агроэкосистемы" ЮФУ Светлану Сушкову.

По ее словам, аналогичные разработки существуют за рубежом, но технология ЮФУ адаптирована именно для российских условий. Ученые вуза работают с местными отходами и получают подходящий продукт.

По оценкам исследователей ЮФУ, ежегодно в мире образуется около 200 млрд тонн сточных вод, содержащих тяжелые металлы и патогены. Новая технология позволяет утилизировать эти отходы с минимальным вредом для экологии. В дальнейшем ученые ЮФУ планируют внедрить разработку в сотрудничестве с профильными ведомствами и промышленными партнерами. Исследование выполнено при поддержке программы "Приоритет-2030", его результаты опубликованы в журнале Environmental Research.