Рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начала наземные работы, первая высадка проходит в заливе Русская Гавань на острове Северном Новой Земли, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров. Впервые в Русской Гавани планируется измерить толщину сезонно-талого слоя грунта, это верхний слой почвы или горных пород, который протаивает в теплое время года, снизу он ограничен толщей многолетней мерзлоты.

"Вечером 15 июля у нас первая высадка, она проходит в Русской Гавани. Впервые в этом регионе сотрудник Арктического и Антарктического НИИ проведет исследование, чтобы измерить залегание сезонно-талого слоя. Эти исследования очень важны для государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты. Они позволят понять, насколько репрезентативны те данные, которые получаются с помощью скважин, которые сегодня есть в Малых Кармакулах на Новой Земле и на острове Хейса на Земле Франца-Иосифа. В нескольких точках будет такое исследование проведено", - сказал Сабуров.

Всего в Русской Гавани запланирована работа шести научных групп. Орнитологи проведут учеты и кольцевание птиц на острове Богатый, где расположен довольно крупный птичий базар, микробиологи отберут пробы на бактерии и вирусы. На побережье залива группа по изучению морского мусора соберет пластиковый мусор на традиционном полигоне, который АПУ исследует уже несколько лет, это важная точка мониторинга на Новой Земле.

В Русской Гавани находится несколько пресноводных озер, здесь пройдут работы по исследованию макрофитов, то есть озерной флоры. Также на побережье залива ученые проведут радиологические исследования, и возьмут пробы воздуха, снега и грунта на тяжелые металлы и другие загрязнители.

Океанологи завершили работы на разрезе от острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа до Русской Гавани. Разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды. "Мы идем с опережением графика, это радует, погода спокойная, почти штиль, это позволило нам сделать станции с опережением порядка шести часов", - добавил собеседник агентства.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.