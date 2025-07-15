Древнейшее английское "фэнтези" оказалось балладой про рыцарей и волков

Речь о "Песне Уэйда", которая "абсолютно неправильным образом интерпретировалась на протяжении последних 130 лет", сообщил проктор Кембриджского университета Себастиан Фальк

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Британские литературоведы обнаружили в одной из церковных книг из библиотеки Кембриджского университета свидетельства того, что "Песня Уэйда", один из самых известных потерянных эпосов средневековой Англии, была рыцарской балладой, а не экзотическим средневековым "фэнтези" про эльфов и монстров. Об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Мы обнаружили, что "Песня Уэйда" абсолютно неправильным образом интерпретировалась на протяжении последних 130 лет. Простая замена "эльфов" на "волков" в корне меняет наши представления о том, что содержалось в "Песне Уэйда". По сути, эта легендарная история повествует не о битвах с монстрами и гигантами, а о соперничестве рыцарей", - пояснил проктор Кембриджского университета (Великобритания) Себастиан Фальк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Фальк и другие литературоведы, Уэйд представляет собой одного из легендарных персонажей английского и североевропейского фольклора. В соответствии с некоторыми средневековыми историями и заметками Уэйд был сыном гиганта и русалки, отцом легендарного бога-кузнеца Велунда и одним из первых мореплавателей. Фигура Уэйда послужила прообразом для мореплавателя Эарендила из "Властелина колец" Толкиена.

Еще в 1896 году английский историк Монтегю Джеймс обнаружил в одной из церковных книг в библиотеке Кембриджского университета небольшой отрывок из "Песни Уэйда", произведения XII века, в котором упоминались "гадюки", "эльфы", "водные духи-никсы" и прочие фантастические существа. По этой причине многие литературоведы и историки считали, что это потерянное произведение было своеобразным средневековым "фэнтези", повествующем о борьбе Уэйда с мифическими существами.

"Недавно нам удалось показать, что автор этой проповеди конца XII века использовал при ее составлении "мемы" из популярной на то время романтической рыцарской истории про Уэйда для привлечения внимания публики. Это один из первых примеров того, как священнослужители начали вставлять отсылки к массовой культуре в свои речи для того, чтобы поддерживать к ним интерес со стороны слушателей", - добавил Фальк.

В частности, священнослужитель использовал фигуры волков и змей, упоминаемых в "Песне Уэйда", в качестве иллюстрации к негативным чертам поведения, таким как хищничество и вероломность, а также ссылался в своей проповеди на истории о реальных рыцарях-крестоносцах. По этой причине Фальк предполагает, что "Песня Уэйда" была не сказкой, а одной из популярных рыцарских баллад XII века, что объясняет многие "нелогичные" упоминания Уэйда в других произведениях средневековой литературы.