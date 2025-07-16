В РФ запустили производство отечественных приборов для расшифровки ДНК

Как сообщил представитель московской научно-производственной компании "Синтол" Алексей Шварцев, приборы работают в нескольких научных институтах, в том числе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Массовое производство отечественного прибора для секвенирования генома - расшифровки фрагментов ДНК - началось в России. Аппарат по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги, сообщил ТАСС представитель московской научно-производственной компании "Синтол" Алексей Шварцев.

Секвенатор - это аппарат, который позволяет расшифровать всю последовательность нуклеотидов в цепи ДНК, что дает возможность получить большой объем данных о происхождении, рисках развития наследственных заболеваний, подходящих продуктах питания и других аспектах. Долгое время для исследований российские ученые использовали приборы американской компании Illumina, однако из-за санкций и экспортных ограничений она больше не может поставлять свою продукцию в РФ. В рамках импортозамещения компания "Синтол" вместе с Институтом приборостроения РАН разработали российский секвенатор ДНК.

"Это отечественный полногеномный секвенатор. <...> Он может работать на зарубежных реагентах, но у нас есть к нему и свой набор. Именно массовое производство началось в этом году. Их уже больше десяти приборов, есть регистрационное удостоверение. Они работают в нескольких научных институтах, в том числе в Новосибирске", - сказал он.

По своим характеристикам российская разработка практически полностью соответствует американскому аналогу, а по некоторым - превосходит. "У нашего прибора шире окно детекции, и, соответственно, мы можем видеть больше кластеров ДНК, которые образуются. Внутри происходит амплификация (увеличение числа копий отдельных участков ДНК - прим. ТАСС), и в результате образуются колонии ДНК, и возможности нашего прибора позволяют видеть их более широко", - пояснил собеседник агентства.

Как отмечали ранее в Минобрнауки России, появление в стране собственной приборной базы для полногемного секвенирования ДНК поможет в исследовании процессов, лежащих в основе функционирования и эволюции живых систем.

О компании

Научно-производственная компания "Синтол" специализируется в сфере современных технологий синтеза и анализа нуклеиновых кислот. Основана в 1997 году выпускниками химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.