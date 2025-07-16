На Новой Земле ученые АПУ начали исследование радиоактивности

Заведующий лабораторией экологической радиологии ФИЦКИА РАН Евгений Яковлев сообщил, что радиоактивные изотопы техногенного происхождения, сконцентрированные в почвах, могут дать важную информацию о загрязняющей нагрузке на экосистемы Арктики, позволяют определить источники загрязнения, формы нахождения и механизмы миграции

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Ученые экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начали отбор проб на Северном острове Новой Земли для изучения радиоактивности, замеры общей радиоактивности, а также мощности дозы и плотности потока радона, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгений Яковлев.

"Самым интересным для радиоэколога является, конечно, Новая Земля, где ядерные испытания проводились. Поэтому для меня Новая Земля - приоритет высадки и максимально подробное исследование будет проводиться на этой территории. На высадках, конечно, отбирается почва, как основной элемент наземных ландшафтов. Хотя они здесь очень скудные в плане развития почвенного профиля, в них мало органики из-за суровых условий среды. Тем не менее, они являются для наземных экосистем основными депозитариями и отражают их экологическое состояние", - сказал Яковлев.

Радиоактивные изотопы техногенного происхождения, сконцентрированные в почвах, могут дать важную информацию о загрязняющей нагрузке на экосистемы Арктики, позволяют определить источники загрязнения, формы нахождения и механизмы миграции. Это позволяет дать прогноз, как может меняться радиационный фон в связи с глобальным потеплением. Исследование радионуклидов атмосферных выпадений в мерзлотных почвах позволит уточнить данные о формировании и развитии почвенного покрова высокоширотной Арктики и оценить его роль в накоплении атмосферного углерода.

Радиационное загрязнение экосистем западного сектора Российской Арктики связано с выпадениями после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. Кроме того, антропогенные радионуклиды заносились сюда морскими течениями с радиохимических заводов Западной Европы. Также источниками являются многолетняя эксплуатация советского и российского атомного флота, слив и захоронение в море радиоактивных отходов.

Риски изменения радиоактивности природной среды могут быть связаны с глобальным потеплением. В ледниках Новой Земли в результате ядерных испытаний скопились значительные объемы техногенной радиоактивности, что в случае их таяния может произойти вторичное радиационное загрязнение морской среды. А деградация многолетней мерзлоты может усугубить радоновую обстановку на территориях с неблагоприятным радиогеохимическим фоном.

Исследования взятых проб будут проводить в условиях стационарной лаборатории на базе ФИЦКИА.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.