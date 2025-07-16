Открыты новые свойства борных нанотрубок для создания улучшенных процессоров

В области портативной электроники открытие позволит создавать более компактные зарядные устройства без потери мощности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) доказали, что борные нанотрубки обладают исключительной электропроводностью. Их использование позволит создавать энергоэффективные процессоры и улучшенные аккумуляторы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В ходе исследования физики СГУ разработали уникальный метод расчета свойств борных нанотрубок. "Применение нового набора параметров методики позволило получить сенсационные научные результаты. Оказалось, что борные нанотрубки обладают электропроводностью, в 26 раз превышающей показатели углеродных аналогов того же диаметра. Ученые также выявили важную закономерность: с увеличением диаметра однослойной трубки ее электропроводность существенно возрастает", - сообщили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, современные процессоры сталкиваются с серьезной проблемой перегрева из-за токов, достигающих сотен ампер. По словам ученых, использование борных нанотрубок в качестве проводников может стать основой для процессоров нового поколения с повышенной энергоэффективностью. В области портативной электроники открытие позволит создавать более компактные зарядные устройства без потери мощности.

В ходе работы ученые создали новый набор параметров для квантово-механического метода для атомов бора. По информации Минобрнауки, он оказался в 10,7 раз точнее существующих аналогов. Точность расчетов метрических параметров атомной решетки достигла впечатляющих показателей - погрешность составила всего 1,69% по сравнению с эталонным методом. Набор параметров саратовских ученых - лучший в мире для моделирования борных структур, отметили в пресс-службе.

"Наша параметризация точно определяет геометрические параметры борофенов и борных нанотрубок и хорошо учитывает их электронное строение", - приводятся слова руководителя исследования - доцента кафедры радиотехники и электродинамики Института физики СГУ Дмитрия Колосова.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.

О вузе

Саратовский университет, основанный в 1909 году, - один из старейших и ведущих научно-образовательных центров России. Ежегодно вуз обучает свыше 20 тыс. студентов из более 40 стран мира, реализует более 300 образовательных программ и ведет перспективные высокотехнологичные исследования как национальный исследовательский университет и университет, входящий в федеральную программу "Приоритет-2030".