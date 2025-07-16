Создана система выращивания хмеля с выработкой солнечной энергии

В предложенной системе солнечные панели устанавливаются над хмельником, создавая тень для растений и одновременно вырабатывая электричество, что позволяет экономить до 29% воды, сообщили в ЧГУ

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июля. /ТАСС/. Ученые Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (ЧГУ) совместно с инженерами завода "Хевел" разработали систему, совмещающую выращивание хмеля с выработкой солнечной энергии. В хмелеводстве такая новация используется впервые, сообщили ТАСС в ЧГУ.

"Ученые Чувашского госуниверситета разработали инновационную агровольтаическую систему, которая облегчит выращивание влаголюбивого хмеля, одновременно используя солнечную энергию модулей отечественного производства. <…> В предложенной системе солнечные панели устанавливаются над хмельником, создавая тень для растений и одновременно вырабатывая электричество. Это позволяет экономить до 29% воды и поддерживать оптимальные условия для роста хмеля - водный, воздушный, тепловой и радиационный режимы для жизни молодых побегов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что разработка по применению агровольтаических систем является инновационным решением двойного использования земли, в то время как существующие аналоги объединяют производство культур и выработку энергии за счет установки солнечных панелей над поверхностью почвы. В вузе уточнили, что часть системы установлена и работает в тестовом режиме в хмельнике Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Опытный Цивильского округа. Система разработана совместно с инженерами новочебоксарского завода по производству солнечных модулей "Хевел".

"В мировой практике агровольтаика чаще всего используется при выращивании картофеля или пшеницы, реже - в садах с фруктовыми деревьями или виноградниках. Примеров использования агровольтаики при выращивании хмеля до сегодняшнего дня не было", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, профессора ЧГУ, доктора технических наук Сергея Васильева.

В вузе отметили, что в разработанной системе используется принцип работы, гарантирующий высокую конкурентоспособность. "Она имеет крайне простую и недорогую подвесную конструкцию, основание которой уже заложено в основу конструкции хмельников. В подвесных системах массивы солнечных панелей располагаются таким образом, чтобы частично затенять хмель. Подбор оптимальной плотности расположения, высоты и наклона панелей производится на основе необходимого баланса распределения солнечного света между панелями и площадью хмельника", - поясняют в ЧГУ.

По словам Васильева, система проста в установке, в ней используются существующие опоры и отечественные солнечные модули "Хевел", аккумулятор и контроллер заряда. "Она обеспечивает автономное питание и открывает возможности для зарядки аккумуляторов дронов, электротракторов и автоматического орошения. При полном оснащении хмельников Чувашского НИИСХ солнечными панелями "Хевел" годовая выработка электроэнергии составит около 1500 МВтч, ее можно использовать для автоматизации и роботизации технологических процессов возделывания хмеля с применением электрических машин и оборудования", - поясняет ученый.