Исследователи совершили открытие при наблюдениях за движением глаз пяти десятков добровольцев, которые согласились прочитать и оценить корректность большого числа сообщений в социальных сетях на различные темы, связанные со здоровье

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что уровень когнитивного диссонанса и предвзятости человека при оценке воспринимаемой им информации можно оценить по тому, с какой частотой моргают его глаза в процессе беседы или при чтении сообщений в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Когда мы читаем информацию, опровергающую наши убеждения, возникает когнитивный диссонанс. Мозг тратит больше усилий на обработку неудобной информации, и это проявляется в более частом моргании. Наше исследование поможет понять, как бороться с этими когнитивными искажениями", - пояснила научный сотрудник НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Елена Артеменко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при наблюдениях за движением глаз пяти десятков добровольцев, которые согласились прочитать и оценить корректность большого числа сообщений в социальных сетях на различные темы, связанные со здоровьем. Эти сообщения были подобраны учеными таким образом, что часть из них соответствовала изначальным убеждениям участников наблюдений, тогда как другие радикально противоречили им.

Ученые предположили, что развитие когнитивного диссонанса и неприятия подобных заявлений будет видимым образом сказываться на том, как будут двигаться глаза добровольцев. Для проверки этой гипотезы исследователи проследили при помощи специальных приборов-айтрекеров за тем, как менялось положение зрачков глаз участников опытов и другие аспекты в работе органов их зрения при чтении сообщений с разным смысловым содержанием.

Для анализа собираемых данных ученые разработали специальный алгоритм, который был опубликован в открытом виде. Проведенные при его помощи расчеты показали, что уровень когнитивного диссонанса, а также сам факт его наличия, можно определить по тому, как меняется частота моргания глаз при восприятии информации. Чем чаще моргали добровольцы, тем выше был их уровень несогласия с утверждениями в сообщениях, тогда как согласие приводило к снижению частоты моргания.

Данное открытие, как считают ученые, позволит разработать подходы, позволяющие изучать механизмы развития когнитивного диссонанса, а также создать методики, помогающие людям преодолевать подобные когнитивные искажения. Это позволит им избегать попадания в "информационные пузыри", связанные с предвзятым отношением к новой информации, противоречащей текущим взглядам и ценностным установкам индивида.