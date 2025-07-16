Считалось, что особи этой разновидности - пукупуку - в дикой природе в основной части страны вымерли

СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Редкая разновидность птицы киви - малый пятнистый киви или пукупуку - была замечена в основной части Новой Зеландии впервые с 1978 года. Об этом сообщает департамент охраны природы островного государства.

Основная часть Новой Зеландии располагается на двух крупных островах, окруженных еще более 600 островами. Ранее считалось, что пукупуку в дикой природе в основной части страны вымерли, последний раз птицу видели почти 50 лет назад.

Как отмечается в пресс-релизе департамента, птицу обнаружил охотник Иэн Грэм вместе со своей собакой Брю. Грэм рассказал, что услышал крики киви, которые не были похожи на знакомые ему. Несмотря на суровые погодные условия, охотник смог поймать самку малого пятнистого киви. Мужчина забрал у птицы несколько перьев на анализ, чтобы подтвердить находку.

Пукупуку - самая маленькая из пяти существующих разновидностей киви, которая крайне уязвима перед хищниками. Популяция насчитывает 2 тыс. особей. Птицы также обитают в огражденных от хищников зонах и на небольших островах Новой Зеландии.