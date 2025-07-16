Организаторы конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" сообщили, что эта разработка может быть полезна в лечении заболеваний и создании лекарств

СИРИУС /федеральная территория/, 16 июля. /ТАСС/. Участники конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Сириусе создают нейросеть для генерации флуоресцентных, или "светящихся", белков. Среди перспективных направлений, для которых эта разработка в была бы полезна, - лечение заболеваний и создание лекарственных препаратов, сообщили организаторы программы.

Флуоресцентные белки - это особые белки, которые умеют светиться при облучении светом. В организме человека они не содержатся естественным образом, но в природе их можно встретить у некоторых морских обитателей. Сегодня такие белки можно синтезировать в лабораториях. Они используются в медицине и биологии, при лечении различных заболеваний, в том числе онкологических, и создании новых лекарственных препаратов. Методы генерации новых "светящихся" белков - длительные и дорогостоящие. Поэтому ученые обратились к методам машинного обучения, с помощью которых можно быстрее генерировать новые белковые молекулы с нужными свойствами.

"В рамках проекта команде предстоит создать нейросеть, способную генерировать молекулы белков с заданными свойствами. Работа уже дала первые результаты. Ребята научились выделять фрагменты аминокислотных последовательностей и структур, отвечающие за свечение белков, и использовать их для генерации совершенно новых белковых молекул с помощью нейросетевой модели ESM3. На первом этапе школьники сфокусировались на трех модельных объектах: классическом зеленом флуоресцентном белке (GFP), его более стабильной версии Superfolder GFP и красном флуоресцентном белке mScarlet", - цитируют организаторы ML-инженера компании Biocad Павла Кима.

Отмечается, что этот проект участников "Больших вызовов" будет продолжен. Так, нейросеть планируют дообучить и тестировать на новых данных, чтобы сделать ее пригодной для широкого применения в науке и медицине. В перспективе такие технологии смогут значительно ускорить разработку лекарств и других биотехнологических продуктов, сделав их тем самым доступнее и эффективнее.

О "Больших вызовах"

Сириус проводит "Большие вызовы" в десятый раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7-11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям - от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и "умного города". В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. В заключительный этап "Больших вызовов" прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Больших вызовов".