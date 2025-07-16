Организаторы конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" сообщили, что эта проектная задача позволит контролировать нагрузку на электросеть и сэкономить заводам и фабрикам деньги

СИРИУС /федеральная территория/, 16 июля. /ТАСС/. Участники конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Сириусе работают над созданием прототипа интеллектуальной системы электросбережения для крупных предприятий. Проектная задача, сформулированная компанией "Сибур", позволит контролировать нагрузку на электросеть и сэкономить заводам и фабрикам денежные средства, сообщили организаторы программы.

"Участники программы "Большие вызовы" в Сириусе создают прототип интеллектуальной системы для фабрик, заводов и крупных предприятий. <...> Интеллектуальная система с использованием специальных алгоритмов машинного обучения сможет равномерно распределять электрическую энергию между всеми производственными установками, проконтролировать нагрузку на электросеть и сэкономить предприятию денежные средства. Проектную задачу сформулировала компания "Сибур", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры "Технические системы в АПК" Государственного аграрного университета Северного Зауралья Сергей Кокошин, в настоящее время на многих предприятиях вопрос равномерного распределения нагрузки на систему энергоснабжения решается "не совсем современными" методами. "Обычно, когда запускается новый цех, приходится заложить много времени - от месяца до года - чтобы измерить нагрузку по фазам и потом в ручном режиме перераспределить потребителей по цепям. Есть большая вероятность, что после защиты наработки участников проекта станут фундаментом для дальнейшего развития этой технологии на реальных производствах", - пояснил он.

Участники проекта пишут алгоритм, который может анализировать все возможные варианты подключения приборов предприятий к линиям энергоснабжения, а их может быть более 100 тыс. Программа обрабатывает эти комбинации и находит самое оптимальное решение менее чем за секунду. После этого эксперты смогут использовать специальные устройства, тиристоры, которые автоматически переключают приборы между разными фазами в определенном программой порядке. Это не только снизит потери электроэнергии, но и уменьшит износ электросетей.

В рамках программы школьники создадут макет, который будет демонстрировать принцип работы устройства. На нем установят программу, и для демонстрации своей идеи разработчики будут специально нагружать определенные цепи, чтобы показать возможности системы пересчитывать нагрузку и переподключать приборы. Участники представят макет на итоговом фестивале проектов "Больших вызовов" в Сириусе 24 июля.

О "Больших вызовах"

Сириус проводит "Большие вызовы" в десятый раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7-11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям - от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и "умного города". В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. На заключительный этап "Больших вызовов" прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Больших вызовов".