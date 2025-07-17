Разработка будет полезна исследователям, архивным работникам и библиотекарям

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Уникальную программную платформу для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения разработали в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

"Программная платформа, предназначенная для автоматизированной обработки документов на тибетском языке, будет востребована исследователями, архивными работниками и библиотекарями", - сообщили в пресс-службе.

Сервис будет способствовать сохранению тибетского текстового наследия. Система ориентирована на старопечатные документы, выполненные с использованием тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми. Для своей разработки автор исследования Анна Мурашкина использовала изображения страниц классических тибетских текстов XVIII-XX веков. "Старопечатные документы, рукописи и ксилографы содержат уникальные сведения о философии, религии, медицине, истории и искусстве, играя ключевую роль в изучении культурных традиций региона. Однако со временем, под воздействием природных и антропогенных факторов, бумажные носители подвержены физическому разрушению, что ведет к утрате бесценной информации и ограничивает доступ к этим уникальным материалам. В настоящее время в Тибетском фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН хранится до 70 тысяч единиц хроники, которые рискуют быть утерянными", - рассказала Мурашкина.

Система разработана с учетом специфики тибетской графики. Для распознавания текстов была специально обучена нейросеть.

"Сейчас обсуждается возможность сотрудничества с Буддистским центром цифровых технологий, который проводит оцифровку архивов храмов и монастырей. В сотрудничестве с этой организацией мы расширим возможности оцифровки тибетских рукописей с помощью открытых ресурсов, разрабатываемых совместно с исследователями разных стран", - цитирует пресс-служба Мурашкину.