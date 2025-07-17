Исследования проведут в ходе рейса Арктического плавучего университета

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Ученые впервые определят динамику накопления морского мусора на побережьях островов Земли Франца-Иосифа, исследования пройдут в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025). Об этом ТАСС сообщила с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" заведующая лабораторией "ПластикЛаб" Российского государственного гидрометеорологического университета Александра Ершова.

"Мы занимаемся мониторинговыми исследованиями, то есть регулярными наблюдениями за процессом загрязнения арктических побережий. Мы будем работать на Новой Земле, на полигонах, которые были заложены несколько лет назад для отслеживания динамики накопления морского мусора, - сказала Ершова. - Теперь такая же задача у нас стоит и на побережьях Земли Франца-Иосифа, где высадки происходят только второй год подряд. Это самый труднодоступный архипелаг Российской Арктики, который представляет особый интерес с точки зрения накопления пластикового мусора. Проведем первую оценку ежегодного накопления пластикового мусора на этих островах".

В 2024 году ученые впервые оценили загрязненность берегов ЗФИ на островах Нортбрук и Мейбел, исследования этого года покажут динамику процесса.

В настоящее время самым загрязненным архипелагом российской Арктики является Новая Земля. Однако ее загрязненность морским мусором, по оценке ученых, ненамного, но ниже, чем на Шпицбергене. "Новая Земля - это, однозначно, самые загрязненные побережья среди архипелагов Российской Арктики. Нам уже понятен порядок величин, плотности и количества мусора на берегах Новой Земли. Мы сравнили с данными по Шпицбергену и выяснили, что Новая Земля, она тоже сильно загрязнена, но все-таки чуть меньше, чем Шпицберген. А вот что с ЗФИ, пока неизвестно, потому что это совсем труднодоступный регион", - добавила Ершова.

Важно оценить скорость накопления морского мусора на побережье. Течения, которые приносят загрязнения на ЗФИ, отличаются от тех, которые приносят мусор на Новую Землю. "Поэтому важно изучить факторы формирования пластиковой нагрузки и выяснить, насколько она отличается. Мы уже поняли, что состав мусора на ЗФИ отличается от состава мусора на Новой Земле", - резюмировала ученая.

О рейсе АПУ

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.