Измерительные комплексы предназначены для замера параметров в прибрежных водах и в воздушной среде

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Измерительные комплексы, предназначенные для замера параметров в прибрежных водах и в воздушной среде, стали первыми разработками Севастопольского государственного университета (СевГУ), которые прошли государственные испытания, были признаны соответствующими требованиям по точности измерений и до конца года, как ожидается, войдут в Государственный реестр средств измерений, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Владислав Евстигнеев.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 20 июня отмечал, что уровень коммерциализации научных разработок в России недостаточно высок, и его необходимо поднимать. При этом СевГУ - довольно молодой вуз, он образован после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и работа по выводу изобретений на рынок здесь по сравнению с многими университетами РФ только начата.

"Это первый для университета опыт включения в Госреестр. К настоящему времени приборы, являющиеся нашей разработкой, выполненной в рамках программы "Приоритет 2030", успешно прошли испытания в метрологических лабораториях. Остался формальный этап - получение свидетельства в Росстандарте, его мы ожидаем осенью. После этого мы сможем говорить, что наши устройства соответствуют первичным требованиям российского рынка", - рассказал Евстигнеев.

Он пояснил, что речь о метеорологическом комплексе "Метеодозор", который считывает параметры воздушной среды (включая качество воздуха), а также буя для мониторинга состояния прибрежных морских вод ПБ-21.05. Включение в Госреестр необходимо для вывода изобретений на рынок как средств измерения параметров окружающей среды, показания которых считались бы релевантными.

"По большому счету, даже на данный момент, имея заключения лабораторий, но еще ожидая включения в Госреестр, мы получили возможность инициировать внедрение на рынке: искать заказчиков, искать варианты серийного производства - коммерциализировать эти разработки", - добавил собеседник агентства.

О приборах

"В рамках стратегического проекта "Приоритета 2030" одной из целью у нас является развитие серии приборов для экологического мониторинга и вывод их в реальный сектор экономики. Дело в том, что они могут быть востребованы не только государственной гидрометслужбой, но и многими организациями, для которых важна информация о состоянии окружающей среды или просто о погодных условиях - от нефтяных платформ на шельфе и аэродромов в арктической зоне до лодочных станций на море или альпинистских лагерей в горах", - рассказал Евстигнеев.

Ученый отметил, что оба разработанных прибора являются импортозамещающими и, более того, имеют ряд конкурентных преимуществ перед аналогами.

"Что касается прибрежного буя, то в целом аналогов именно для морской среды на рынке сейчас нет. Подобные приборы разрабатываются для пресноводных водоемов, где условия проще, а для агрессивной морской среды готовые для выхода на рынок и серийного производства приборы есть пока только у нас. Прибрежный буй сможет фиксировать сразу несколько параметров: температуру воды, мутность и другие; на уровне Севастополя такие приборы были испытаны уже неоднократно. При определенной методике анализа, по косвенным признакам и оснащая дополнительными датчиками, его можно использовать даже для индикации разливов сточных вод и других инцидентов", - пояснил он.

Комплекс "Метеодозор", добавил Евстигнеев, превосходит подобные устройства по числу параметров. Обычно один прибор фиксирует только один комплекс величин: например, метеоданные или концентрации различных веществ, а севастопольская разработка может делать это одновременно, и, более того, есть возможность легко оснастить его дополнительными датчиками измерения по запросу заказчика. Кроме того, комплекс обеспечен системой автономного питания.

Собеседник агентства добавил, что алгоритмы, используемые в метеокомплексе для первичной обработки данных, также являются авторскими. Они дают возможность на программном уровне корректировать результаты измерений в зависимости от воздействия внешних факторов, чтобы результаты были более точными.

"Например, влияние солнечного излучения в любом приборе приводит к нагреву корпуса устройства, внутри которого находятся датчики, а тем самым снижается точность измерений, особенно летом. Существуют способы как-то избежать этого физически, но это дорогостояще и противоречит нашей концепции: мы планируем, что удастся создавать дешевые, доступные для всех участников рынка приборы. Поэтому мы задаем эти поправки на программном уровне - алгоритм оказался успешным, мы уже провели его испытания", - уточнил Евстигнеев.

О СевГУ

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входят 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.