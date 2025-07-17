Разработано ПО для анализа активности мозга

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета сообщили, что разработка найдет применение в лабораториях и клиниках

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Программное обеспечение для распознавания результатов электроэнцефалографии (ЭЭГ) - метода исследования мозга - с учетом особенностей пользователя разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Оно найдет применение в лабораториях и клиниках, сообщили в пресс-службе вуза.

Электроэнцефалография - метод исследования электрической активности головного мозга. Суть методики заключается в регистрации импульсов электродами, прикрепленными к коже головы, и последующей обработке их с помощью компьютерной программы. Повышенная активность группы нейронов головного мозга может свидетельствовать об эпилепсии или структурных изменениях в мозге (опухоли, кисте, последствиях инсульта и кровоизлияния).

"ПО выделяет и классифицирует паттерны мозговой активности в ответ на внешние раздражители и создает индивидуальный профиль пользователя. В нем фиксируются сигналы ЭЭГ, классификация раздражителей и предъявленные стимулы - внешние раздражители, предъявляемые участнику эксперимента: картинки, звуки, слова или другие сигналы. Кроме того, предусмотрена возможность анализа этих сигналов", - говорится в сообщении.

Программная платформа разработана на языке программирования Python. Она умеет обрабатывать записи ЭЭГ и определять, какой стимул их вызвал. Сначала загружаются файлы с метками времени предъявления картинок или звуков. Потом сигнал очищается от шума, из него вычленяются простые характеристики. На следующем этапе алгоритмы машинного обучения решают, какой стимул вызвал такую реакцию. Результаты сохраняются в системе управления базами данных.

По словам автора разработки Сергея Свиридюка, его приложение отличается от существующих аналогов простотой установки и единым конвейером обработки данных: от загрузки до формирования отчета. Он отметил, что приложение будет востребовано в научных лабораториях, клиниках, там, где важно быстро и наглядно обрабатывать ЭЭГ-данные.