ИИ-модель также позволяет выявлять случаи заболевания и подбирать добровольцев для проведения испытаний таких препаратов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Исследователи из США и Великобритании создали ИИ, способный анализировать результаты провальных клинических испытаний лекарств от болезни Альцгеймера и выявлять те случаи, когда эти препараты на самом деле были эффективными. Проведенные при его помощи расчеты указали на то, что препарат ланабецестат на 46% замедляет развитие деменции среди некоторых пациентов, сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Многие перспективные лекарства не оказывают позитивного влияния на здоровье пациентов в тех случаях, когда они получают данную терапию слишком поздно. Наша ИИ-модель позволяет выявлять такие случаи и подбирать добровольцев для проведения испытаний таких лекарств. Это ускорит эти проверки и сделает их более дешевыми, что критически важно для поисков средств для борьбы с деменцией", - пояснила профессор Кембриджского университета (Великобритания) Зоуи Куртци, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, за последние два десятилетия ученые разработали несколько десятков перспективных лекарств от болезни Альцгеймера, показавших высокий уровень эффективности в доклинических испытаниях на животных и небольших группах добровольцев. Фактически все эти препараты провалились в последующих клинических испытаниях и не улучшили существенным образом когнитивные способности и память участников этих опытов.

Британские и американские ученые предположили, что отсутствие позитивных результатов во многих этих испытаниях связано с тем, что лечение начинается слишком поздно или же оно воздействует лишь на некоторую узкую группу пациентов. Для выявления таких случаев медики разработали систему машинного обучения, которая разделяет пациентов на группы и анализирует то, насколько успешным было лечение в каждой из них и как быстро развивается болезнь Альцгеймера при приеме препаратов.

Обучив эту систему на наборе снимков мозга около трех сотен здоровых людей и носителей разных форм болезни Альцгеймера, ученые использовали ее для анализа результатов второй и третьей фазы клинических испытаний AMARANTH, в рамках которых проверялась работа препарата ланабецестата, в теории предотвращающего накопление токсичных клубков бета-амилоида в клетках мозга. Летом 2018 года эти испытания были прекращены в виду отсутствия позитивного эффекта.

Проведенные ИИ расчеты показали, что на самом деле ланабецестат на 46% замедлил развитие деменции среди одной конкретной группы пациентов, у которых болезнь Альгеймера была выявлена на первых стадиях развития и у которых она изначально развивалась медленно и сопровождалась слабыми когнитивными нарушениями. Схожие улучшения, как предполагают исследователи, можно будет найти и в результатах других провальных клинических испытаний, что ускорит разработку терапий от деменции.