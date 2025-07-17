Санитарные условия влияют на рост заболеваемости бактериальным менингитом

В природе все находится в равновесии, указал доктор медицинских наук Андрей Петрухин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Причинами роста заболеваемости бактериальным менингитом являются санитарные условия, качество воды и нахождение в тесных коллективах. Причиной других видов менингитов может стать нарушение баланса в сфере микроорганизмов, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета Пироговского университета Андрей Петрухин.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на главного нештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова сообщила, что с начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что менингококковая инфекция характеризуется зимне-весенней сезонностью, эпидемиологическая ситуация в России является стабильной.

"В природе все находится в каком-то равновесии. Если что-то уменьшается, [например], гнойный менингит, появляется вирусный и занимает свое место. Инфекция никогда никуда не исчезает. Причины бактериальных менингитов, это, конечно, санитарные условия. Это и вода, и тесные коллективы - это в детских коллективах", - сказал Петрухин.

При этом точно установить причину вспышек заболеваемости нельзя, так как причины нарушения равновесия в сфере микроорганизмов могут быть разными.

Специалист отметил, что дети все чаще болеют менингитом, чем взрослые, при этом у детей чаще встречается заболевание, вызванное менингококком, а у взрослых - туберкулезный менингит. Для профилактики заболевания необходима вакцинация, а также соблюдение необходимых санитарных условий и проветривание помещений.