Путин наградил ученых государственными наградами

Исследователей наградили за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами российских ученых. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

"За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы - Дмитриева Сергея Николаевича - вице-директора Объединенного института ядерных исследований, Московская область", - говорится в документе.

Этим же указом профессор отделения Инженерной школы ядерных технологий Национального исследовательского Томского политехнического университета Сергей Ливенцов, заместитель директора Российского центра научной информации Валерий Семашко, научный руководитель математического института им. С. М. Никольского РУДН им. Патриса Лумумбы Александр Скубачевский и ведущий научный сотрудник НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича Ольга Тихонова награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Главному научному сотруднику Медико-генетического научного центра им. академика Н. П. Бочкова Елене Дадали, главному научному сотруднику Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Юрию Кузьмину и заместителю директора Владикавказского научного центра РАН Алану Лолаеву этим же президентским указом присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ".