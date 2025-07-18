Таким образом ученые отработали лечение боевых травм и протяженных повреждений органов и тканей человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПИ.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лаборатория Фонда перспективных исследований (ФПИ) добилась с помощью стволовых клеток устойчивой приживаемости при пересадке у обезьян сосудов, костей, мышц и почек. Таким образом отработано лечение боевых травм и протяженных повреждений органов и тканей человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПИ.

"Технология предусматривает индукцию устойчивой толерантности к трансплантируемым донорским тканям (сосуды, кости и мышцы, почка) посредством трансплантации стволовых клеток от того же донора с использованием зарегистрированных в РФ фармакологических препаратов, дозированного ионизирующего облучения, химиотерапии или моноклональных антител по специально разработанным схемам. На биомоделях прототипируются методы реконструктивной хирургии для лечения боевой травмы при протяженных дефектах органов и тканей", - говорится в сообщении.

Исследования успешно проведены на свиньях и макаках в целевой поисковой лаборатории трансляционной медицины ФПИ, созданной в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова. В ней успешно отработаны две перспективные медицинские технологии - реконструктивной трансплантации и безопасной индукции толерантности. Последняя основана на применении экспериментальных иммунобиологических препаратов для выборочного воздействия на клетки иммунной системы и точного модулирования их функций.

"Проводимые исследования являются первыми подобного рода в Российской Федерации в области трансплантационной иммунологии и открывают перспективы для разработки новых клинических протоколов, отечественных иммунобиологических препаратов, совершенствования методов трансплантологии и развития персонализированной медицины. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию технологий и их адаптацию к клиническим условиям", - уточнили в фонде.

Также в ходе сотрудничества с ведущими клиническими центрами проведена оценка реализуемости прорывных реконструктивных и регенеративных медицинских технологий, разработаны планы клинических исследований. Разрабатываемая в лаборатории ФПИ технология может решить научно-прикладные проблемы военного и гражданского здравоохранения при пересадке конечностей, органов и тканей, лечения злокачественных новообразований, аутоиммунных заболеваний, разработки новых методов восстановления тканей и органов, уточнили в фонде.