Разработка принадлежит ученым из Омского государственного медицинского университета

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ученые из Омского государственного медицинского университета разработали инновационный способ трансплантации сердца, позволяющий пересаживать орган без его остановки и охлаждения, что значительно снижает риск ишемического повреждения и повышает жизнеспособность трансплантата. Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Изобретение относится к медицине, а именно к патофизиологии и экспериментальной трансплантологии, и может быть использовано для проведения трансплантации сердца у экспериментальных животных без кардиоплегической остановки сердца и сопутствующих ей периодов холодовой и вторичной тепловой ишемии миокарда, повреждающих трансплантат", - говорится в патенте.

В эксперименте, проведенном на 32 лабораторных животных, применялся специально подготовленный раствор Кребса-Хензелайта с добавлением эритроцитарной взвеси. Это обеспечивало питание миокарда в температурном диапазоне от 22 до 37 градусов на протяжении до 15 часов. Имплантация производилась гетеротопически - в брюшную полость реципиента - с формированием сосудистых анастомозов по типу "конец в бок".

По словам разработчиков, ключевым преимуществом нового подхода стало исключение этапов холодовой и вторичной тепловой ишемии, традиционно сопровождающих трансплантацию сердца и нередко приводящих к нарушению его функций. В ходе наблюдения у экспериментальных животных не зафиксировано осложнений в послеоперационном периоде, отмечена стабильная работа трансплантата.

Специалисты считают, что данная технология может стать основой для новых стандартов в экспериментальной трансплантологии и в перспективе - шагом к расширению клинического применения непрерывной перфузии органов.