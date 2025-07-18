Для этого будет использован метод инфракрасной спектроскопии

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. /ТАСС/. Ученые экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) определят качественный и количественный состав загрязнений частицами микропластика морской воды в Баренцевом море. Как с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" рассказал ТАСС научный сотрудник Центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" Северного Арктического федерального университета (САФУ) Сергей Сыпалов, для этого будет использован метод инфракрасной спектроскопии.

"В лаборатории у нас есть, можно сказать, уникальное оборудование, инфракрасный микроскоп, который позволяет картировать фильтр, на который мы собираем частицы микропластика. Через микроскоп мы находим частичку пластика на фильтре, а с помощью спектрометра мы можем определить ее тип, что это за пластик. И таким образом происходит подсчет количества частичек, их формы, какой тип этой частицы пластика, именно плавающих частиц", - сказал Сыпалов.

Отбор проб воды на содержание частиц микропластика ученые осуществляют в поверхностном слое при помощи специальной сети, она предназначена для отбора проб планктона или микропластика в первых сантиметрах водной толщи. Траление производится полчаса со скоростью два узла. "И, зная скорость, которую мы определяем по начальной и конечной координатам, мы рассчитываем объем воды, который прошел через сеть", - пояснил исследователь. Далее из проб воды удаляют мешающие соединения, и пробу воды пропускают через специальный фильтр, на котором как раз и оседают частицы микропластика.

Исследования будут проходить в лаборатории ЦКП НО "Арктика". Там из полученных проб химики при помощи пероксидного окисления уберут все прочие органические соединения, чтобы остался только пластик, тип которого и будут определять.

Частицы микропластика важно изучать, потому что они могут адсорбировать различные загрязняющие вещества из окружающей среды, а степень адсорбции зависит от состава пластика. Кроме того, химическое строение частиц микропластика влияет на его способность к разрушению, что важно для создания прогнозов поведения этого загрязнителя в окружающей среде.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа.