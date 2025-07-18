Представленный китайской компанией UBTech Robotics гуманоид Walker S2 также может самостоятельно подзаряжаться от сети

ГОНКОНГ, 18 июля. /ТАСС/. Китай представил первого в мире гуманоидного робота, который может самостоятельно менять себе аккумулятор. Аппарат Walker S2 разработан компанией UBTech Robotics из Шэньчжэня, которая распространила демонстрационный ролик.

На этом видео робот самостоятельно подходит к зарядной станции, извлекает из груди разряженную батарею, ставит ее на зарядку, а затем устанавливает новую батарею и уходит. Кроме того, гуманоид Walker S2 при необходимости может самостоятельно подзаряжаться от сети.

По данным компании, эта функция означает, что робот может работать круглосуточно, решая вопросы своего энергоснабжения без участия человека.

Согласно отчету Morgan Stanley, опубликованному в феврале текущего года, более половины компаний по всему миру, работающих над созданием гуманоидных роботов, являются китайскими. Кроме того, китайские стартапы в области робототехники привлекают значительную долю мирового венчурного капитала.