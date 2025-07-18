Устройство создано полностью на базе российских комплектующих, отметили в пресс-службе вуза

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Студенты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали импортозамещающее горелочное устройство для жаротрубных и водотрубных котлов, которое позволит снизить потребление электроэнергии и уровень шума на производстве. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Студенты студенческого конструкторского бюро НИУ "МЭИ" под руководством специалистов ООО "Дорогобужкотломаш" разработали новое отечественное горелочное устройство для котельного завода, предназначенное для жаротрубных и водотрубных котлов мощностью до 2 МВт", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, устройство создано полностью на базе российских комплектующих. "Ранее использовалось оборудование импортного происхождения, поэтому появились трудности с их техническим обслуживанием и своевременной заменой комплектующих частей, что увеличивало финансовые затраты", - говорится в сообщении

Отмечается, что автоматика нового устройства - модуляционная, что позволяет осуществлять плавную регулировку мощности в рабочем диапазоне. А также разработка оснащена частотно-регулируемым приводом, что позволяет снизить потребление электроэнергии, а также уровня шума.

Горелочные устройства уже выпускаются и будут применяться на котлах "Дорогобужкотломаша".

"Работа студентов СКБ НИУ "МЭИ" - яркий пример того, как в стенах университета рождаются инженерные решения, востребованные в промышленности уже сегодня", - сказал ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, чьи слова приводит пресс-служба.