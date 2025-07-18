Создана система автоматического измерения массы груза в условиях Арктики

В пресс-службе Мурманского арктического университета сообщили, что упрощенный вариант системы уже используется в Мурманском морском торговом порту и позволяет сократить время на измерения

МУРМАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Ученые Мурманского арктического университета (МАУ) разработали систему автоматического измерения массы груза на судах для арктических условий и низких температур. Упрощенный вариант системы уже используется в Мурманском морском торговом порту и позволяет значительно сократить время на измерения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Массу груза на судах измеряют методом драфт-сюрвей (draft survey), который требует привлечения человеческих ресурсов и прямого доступа к судну для снятия значений меток глубины, что приводит к десяткам минут простоя. Автоматизация этого процесса может значительно снизить время на измерения, а соответственно и затраты, связанные с простоем.

"Мурманский морской торговый порт заинтересовался возможностью снижения затрат за счет автоматизации, и сотрудники кафедры автоматики и вычислительной техники МАУ выработали решение. Замена человеческих глаз на систему датчиков была простой задачей, однако ученым пришлось потрудиться над точностью измерений, надежной передачей данных и бесперебойностью работы системы в условиях экстремальных арктических температур", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в МАУ, разработанная система реализована на современных комплектующих российского производства: от металлоконструкций до датчиков, устройств связи и системы бесперебойного питания.

"На данный момент сотрудники торгового порта оснастили транспортную баржу упрощенным вариантом системы. Точность системы вполне соизмерима с драфт-сюрвеем, при этом, данные можно получать прямо на устройства связи работников порта в режиме реального времени. В настоящий момент идет подготовка к развертыванию полноценной версии системы и проверке автономности в условиях низких температур", - добавили в вузе.

Исследование проводится в рамках реализации одной из стратегических целей Мурманского арктического университета - разработки значимых инноваций в проектах Северного морского пути для участия МАУ в программе "Приоритет-2030".

О Мурманском арктическом университете

Мурманский арктический университет - опорный вуз Мурманской области, который образовался в 2023 году путем слияния двух крупнейших вузов Заполярья - Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета. В МАУ обучаются около 7,5 тыс. студентов по более 100 программам. Новый университет максимально ориентирован на глобальную арктическую повестку. Образовательные программы опираются на исследовательскую базу, а проекты, реализуемые в рамках обучения, - ориентированы на разработку новых продуктов и технологий, востребованных в ключевых отраслях Арктической зоны.