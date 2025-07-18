Выставку приурочили к V межрегиональному просветительскому форуму

БРЯНСК, 19 июля. /ТАСС/. Бивень мамонта, найденный в слое среднего палеолита на стоянке "Хотылево-1", представили в экспозиции научно-популяризаторского центра в селе Хотылево Брянского района Брянской области. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский.

Выставку приурочили к V межрегиональному просветительскому форуму, на котором подводились предварительные итоги археологических раскопок за 2022 - 2024 годы. В экспозиции были также представлены макеты находок археологов, обнаруженные на территории археологического памятника "Хотылево", научно-популяризаторская литература, информационные материалы.

"Бивень мамонта - украшение из нашего раскопа [Хотылево-1]. У нас есть скелет мамонта, там было два бивня, первый рассыпался в труху, как мы ни пытались его сохранить. На следующий год второй бивень мы пропитывали <...>. Когда его сняли, половина тоже рассыпалась и продолжает сыпаться. <...> В реальности бивни, как правило, не берут из раскопов. Его практически нереально увезти в коллекцию в Санкт-Петербург, поэтому он лежит здесь, и всех радует", - сообщил Дробышевский.

Ученый напомнил, что в 2024 году на открытии научно-популяризаторского центра в Хотылево была представлена аналогичная выставка, однако нынешняя больше по масштабу. В частности, экспозицию пополнили информационные стенды об открывшем стоянку в Хотылево советском ученом Федоре Заверняеве, которые предоставил Брянский краеведческий музей. "Потихоньку число экспонатов у нас растет, количество перерастет в качество, и у нас здесь будет музей круче некуда", - отметил Дробышевский.

Общественное движение популяризации науки "Проекты Станислава Дробышевского" в Брянской области поддерживает археологические раскопки, а также организует научный туризм на археологические памятники в селе Хотылево. Раскопки проходят на четырех основных участках: стоянка "Хотылево-1" (средний палеолит), стоянка "Хотылево-2" (верхний палеолит), слой Киевской археологической культуры (III-V века нашей эры) и верхний культурный слой средневековой Руси (с XIII века и позже).