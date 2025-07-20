Роботы смогут поднимать тяжести весом более 100 кг

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших университетов Японии объединит усилия с несколькими местными компаниями для совместной разработки новейших человекоподобных роботов, которые будут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий и спасательных работах. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Университет Васэда совместно с местными компаниями Murata, Tmsuk и Sre Holdings намереваются вместе разработать, а впоследствии производить человекоподобных роботов высотой 3 м и весом 300 кг. Такие роботы смогут передвигаться со скоростью 5 км/ч и поднимать тяжести весом свыше 100 кг. Главной задачей огромных человекоподобных роботов станет разбор завалов после землетрясений и других стихийных бедствий, с которыми Япония сталкивается регулярно.

Ожидается, что тестовая модель будет готова уже к концу 2026 года, а массовое производство планируется запустить к 2029 году. Также подчеркивается, что этой разработкой японские специалисты рассчитывают вернуть своей стране, которая создала легендарного человекоподобного робота Asimo, лидерство в этой области роботостроения.