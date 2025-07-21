В ведущей десятке научных издательств мира "Науке" предстоит конкурировать с корпорациями Taylor & Francis, Wiley, Sage, Elsevier и Springer

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Старейшее издательство России "Наука" к своему 300-летнему юбилею в 2027 году может войти в первую десятку научных издательств мира. Об этом рассказал ТАСС директор Михаил Фомин, недавно назначенный на должность.

"По ряду показателей "Наука" должна занять свое законное место в первой мировой десятке научных издательств. Это важный рубеж, который нужно преодолеть в целях наращивания научного и технологического преимущества нашей страны. В числе важных задач я вижу подготовку к празднованию 300-летия издательства в 2027 году. В рамках юбилейных мероприятий мировому сообществу должна быть показана богатая история издательства и его роль в популяризации российской науки и научных традиций России", - сказал Фомин.

В ведущей десятке научных издательств мира российской "Науке" нужно будет конкурировать с такими издательскими корпорациями, как Taylor & Francis, Wiley, Sage, Elsevier и Springer.

"Назначение на ключевую должность в научно-издательской сфере России специалиста по электронной периодике Михаила Фомина представляется очень логичным. Сегодня меняется система и градация научно-публикационных процессов и логично, что во главе "Науки" встал не просто ученый, а исследователь в области цифровых баз данных", - считает редактор научного журнала, доктор географических наук, профессор Олег Афанасьев.

Фомин в течение нескольких лет трудился в должности заместителя директора издательства "Наука", одновременно занимаясь научной работой. Он активно публикует в российских и зарубежных научных журналах результаты своих исследований в сфере научных баз данных и публикационной активности. Одна из публикаций в британском журнале Library Hi Tech в 2019 году посвящена современному состоянию технологической сферы наукометрических исследований. В новой должности Фомину предстоит выстроить и наладить работу издательства в период перехода в структуру Российской академии наук, согласно поручению президента России.

Издательство "Наука" является старейшим издательством России. Оно играет ключевую роль в распространении научных знаний и поддержке российской науки выпуская в свет монографии, периодические издания и сборники научных трудов. Сегодня в издательстве выпускается более 150 русскоязычных научных журналов и около 70 на английском языке. Издательство реализует программы, ломающие зависимость российской науки от западных баз данных научных публикаций.