Технологию планируют применить и в экспедиции в Антарктику

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Микробиологи в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) отработают методику концентрирования вирусов при отборе проб в арктических озерах. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Эту же технологию планируется применять и при исследованиях в Антарктиде.

"Мы попробуем сконцентрировать вирусную часть микробиома воды из озер. Предполагаем, что озера должны аккумулировать в себе вирусы, которые свойственны для окружающего ландшафта. Сначала мы проведем фильтрацию для того, чтобы освободиться от бактерий, от каких-то грубых загрязнителей. Вирусные частицы имеют отрицательный заряд. У нас есть специальный набор, который представляет из себя суспензию магнитных частиц. Суспензия содержит микроскопические магнитные шарики, которые могут прикрепить к себе вирусные частички. И мы попробуем таким образом сконцентрировать вирусы, которых скорее всего будет немного, но они тем не менее они будут. Отработка этой методики - это, наверное, главное, что хотелось бы сделать в этом рейсе", - пояснил Гончаров.

Осадок, в котором будет концентрат вирусов, ученые будут исследовать разными способами, в том числе метагеномным методом. Он позволяет изучить весь генетический материал пробы, минуя этап культивирования отдельных микроорганизмов и вирусов.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время появились отечественные наборы для концентрирования вирусных частиц. "И, как нам кажется, методику можно использовать в поле", - добавил он.

По словам Гончарова, технологию планируется применить и в экспедиции в Антарктику. "Если нашу заявку поддержат, то мы надеемся в следующий полевой сезон, который будет зимой этого года, поработать с микробиотой на озере Ширмахера (озеро Западное в оазисе Ширмахера) в Восточной Антарктиде. И также, возможно, на озерах массива Вольтат, которые находятся еще более континентально, то есть к югу от Оазиса Ширмахера, к югу от российской полярной станции "Новолазаревская", - сказал профессор.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.