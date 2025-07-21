Побережье Кольского полуострова может стать локацией для изучения китов

В природоохранном фонде "Природа и люди" сообщили, что в исследованиях поможет собака по кличке Жужа

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Побережье Кольского полуострова может стать зоной для научных исследований китов в Баренцевом море, которые с середины мая приходят сюда, чтобы кормиться. Об этом сообщили ТАСС в природоохранном фонде "Природа и люди".

"Губа Ура (Кольский полуостров) - хорошее место с точки зрения логистики, при этом не так сильно освоенное туристами, как соседняя Териберка", - отметила эксперт фонда Александра Семенова.

Александра подчеркнула, что из Ура-губы удобно выходить в море для проведения фотограмметрии, сбора биопсии или мечения китов, а на побережье можно комфортно разместить пункт для наблюдения за морскими млекопитающими.

Также в Мурманской области эксперты фонда совместно с учеными из Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН продолжили эксперимент по обучению собаки поиску китов по запаху. Год назад Джек-рассел-терьер по кличке Жужа стала полноценным участником экспедиции по изучению гренландских китов Охотского моря, а в этом году ученые отправились на побережье Баренцева моря, в водах которого обитают краснокнижные горбатые киты, киты Минке, косатки, морские свиньи и другие млекопитающие.

"Мы были приятно удивлены, что за год наша маленькая коллега не растеряла навык: в первый же день она показала очень хорошую реакцию и сразу же "сделала стойку" при приближении к китам, несмотря на сильную качку и отсутствие визуального контакта. В дальнейшем нам удалось показать ей разных морских млекопитающих, и на каждого из них она активно реагировала, показывая, что узнает запах", - рассказала младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.

В планах научить собаку различать животных подводного мира и выдавать разную реакцию на каждого из них. Ученые считают, что Жужа может помочь в поиске экскрементов китов - важного источника информации об их кормовой базе, наличии паразитов, уровне гормонов. Получить этот биологический материал весьма непросто.