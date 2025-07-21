Такой комплекс сократит время контроля ТВС по сравнению с ручными одноканальными эндоскопами

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Систему для контроля каналов тепловыделяющих сборок (ТВС), в которых хранится ядерное топливо для АЭС, разработали в Новосибирске. Комплекс позволяет существенно сократить время контроля ТВС по сравнению с ручными одноканальными эндоскопами и систематизировать данные, сообщили в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН).

ТВС погружают в активную зону ядерного реактора для получения энергии. Сборка представляет собой сложную конструкцию, которая включает направляющие каналы диаметром 1 см и длинной до 4,5 метров, которые представляют собой металлические трубки с глухим дном. Обычно их исследуют с помощью эндоскопов, которые помещают внутрь ТВС. Это процесс очень длительный и трудоемкий.

"Наш новый комплекс позволяет одновременно осматривать 18 направляющих каналов и центральную трубу ТВС. Система параллельного многоканального сканирования значительно сокращает время проверки и упрощает процесс", - сообщили в институте. Комплекс включает до 19 зондов для оперативного контроля, что делает его эффективным и удобным в использовании. Все результаты контроля автоматически документируются и сохраняются в базу данных.

Система была разработана для Новосибирского завода химконцентратов (НЗКХ) - одного из ведущих мировых производителей ядерного топлива для атомных станций и исследовательских реакторов в России и за рубежом (6% энергетических реакторов в мире работают на топливе НЗХК).

Преимущество новосибирской разработки в том, что зонды позволяют исследовать ТВС изнутри с углом обзора не менее 90°. При этом длительность полного цикла осмотра составляет не более 10 минут. Система может непрерывно работать не менее 24 часов.

"Комплекс позволяет существенно сократить время контроля ТВС по сравнению с ручными одноканальными эндоскопами и систематизировать данные контроля. Эти технологии обеспечивают надежность и безопасность ядерного топлива, что критично для атомной энергетики", - отметили в институте.