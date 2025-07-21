Всего в России действует 55 научных детских площадок в 41 городе, отметил заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. мероприятий 10-летия науки и технологий, проведенных в 2025 году, посетили более 4 млн человек, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Речь об этом шла на заседании координационного комитета по проведению 10-летия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"С начала 2025 года проведено более 3 тыс. мероприятий Десятилетия науки и технологий, охвативших более 4 млн человек. Это отражает масштаб проделанной работы и задает высокую планку на второе полугодие. Продолжается развитие уже действующих форматов, появляются новые направления, чтобы все больше молодых людей видели в науке возможность для профессионального роста и участия в будущем страны", - отметил Секиринский, которого цитирует пресс-служба.

Секиринский также рассказал, что на сегодняшний день в России действует 55 научных детских площадок в 41 городе. В регионах открыто 12 новых маршрутов научно-популярного туризма, а в целом по стране их действует 87.

Генеральный директор оператора Десятилетия, АНО "Национальные приоритеты", София Малявина сообщила, что с начала 2025 года вышло свыше 24 тыс. публикаций о науке на телевидении, радио, в прессе и онлайн. "С начала Десятилетия науки и технологий в 2022 году мы организовали более сотни экскурсий и лекций "Наука рядом", создали десятки тематических телепроектов и подкастов, привлекли к участию в конкурсах свыше 100 тыс. школьников и студентов", - отметила Малявина.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в стране увеличивается доля родителей, приветствующих выбор своими детьми карьеры в научной сфере, сейчас их более 60%. "Также мы видим рост интереса молодежи к инженерным специальностям, который связан с большой работой в рамках Десятилетия науки и технологий. По сравнению с 2022 годом прием на инженерные направления в 2024 году увеличился на 7% - с 213 тыс. до 228 тыс. человек", - подчеркнул министр.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что сообщество научного волонтерства составляет более 60 тыс. человек, и в 2025 году к нему присоединились более 3 тыс. волонтеров. "Росмолодежь совместно с Движением первых реализует направление "Наука и технологии: дерзай и открывай", которое помогает популяризировать науку среди детей и молодежи, в том числе благодаря флагманскому проекту "Первые в науке". В этом году планируем запустить не менее 600 научных клубов Первых в 30 пилотных регионах", - рассказал Гуров.

Конгресс молодых ученых

Чернышенко напомнил об одном из главных ежегодных событий Десятилетия - Конгрессе молодых ученых (КМУ), который с этого года включен в национальный проект "Молодежь и дети". "Мероприятие традиционно соберет представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, а также представителей государственных и общественных организаций из России и других стран", - сказал вице-премьер.

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, в 2025 году особое внимание уделяется расширению международной составляющей КМУ - ведется активная работа по приглашению к участию в конгрессе зарубежных ученых из дружественных стран.

"В рамках международного продвижения конгресс был представлен на внешних коммуникационных площадках, включая выездные мероприятия и презентационные сессии ПМЭФ в Мексике, Турции, Индии, арабских странах. Также в этом году партнером пригласительной кампании выступает Friends for Leadership - объединение, созданное по итогам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которое действует в 130 странах. По итогам работы на сегодняшний день заявки на участие в конгрессе подали более 1 600 участников", - рассказал Кобяков.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что организаторы и все участники Десятилетия науки и технологий успешно справляются с его задачами - популяризацией научных достижений и созданием условий для занятия наукой.