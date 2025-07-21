Исследователи проанализировали данные о структуре генома свыше 5 млн добровольцев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международный коллектив генетиков разработал тест, позволяющий с очень высокой точностью определить вероятность развития ожирения у ребенка в подростковом возрасте и во взрослые годы жизни по набору мелких мутаций, присутствующих в его ДНК. Новая разработка примерно вдвое превосходит по качеству работы предыдущие тесты такого рода, сообщила пресс-служба датского Копенгагенского университета.

"Наш подход значительно превосходит в точности работы другие генетические тесты, учитывающие при подготовке прогнозов большое число вариаций генов, влияющих на риск развития ожирения. Этот прорыв в оценке вклада генетических факторов в развитие ожирения приближает нас к началу использования подобных тестов в клинической практике", - заявила профессор Копенгагенского университета (Дания) Рут Лоос, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессоры проанализировали данные о структуре генома свыше 5 млн добровольцев и разработали новый генетический тест на ожирение. Он учитывает влияние мелких вариаций в ДНК на риск набора веса. Так, ученые изучили влияние более 1,3 млн часто встречающихся вариаций. Это позволило им выявить множество мелких мутаций в тысячах генов, наличие или отсутствие которых в геноме индивида позволяет с 80% вероятностью определить предрасположенность к развитию самых тяжелых форм ожирения.

Как обнаружили исследователи, тест может быть особенно интересен при изучении оценки предрасположенности к ожирению среди детей младшего и среднего дошкольного возраста. Учет генетических факторов в дополнение к анализу диеты, среды обитания и жизненных привычек детей позволяет удвоить точность прогнозов, возникнет ли у них ожирение в подростковом возрасте или во взрослые годы жизни.

"Наш тест позволяет определить риск развития ожирения во взрослые годы для детей, которым на текущий момент времени не исполнилось даже пяти лет. Это делает его особенно ценным с точки зрения медицинской практики, так как в это время на вероятность развития ожирения еще не начинают действовать другие факторы. В теории, это позволит лечащим врачам внести нужные коррективы в диету или поведение ребенка и тем самым предотвратить развитие ожирения", - подытожил доцент Копенгагенского университета (Дания) Рулоф Смит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.