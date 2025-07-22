В пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН сообщили, что этот подход успешно испытали на реке Луга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали метод оценки экологического состояния рек северо-запада по анализу функционального состояния живущих в них улиток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Исследователи СПб ФИЦ РАН предложили новую методику экотоксикологического мониторинга состояния водоемов северо-запада России на основе регистрации физиологических показателей, обитающих в реках брюхоногих переднежаберных моллюсков - Viviparus viviparus. Подход был успешно испытан на важнейшей водной артерии Ленинградской области - реке Луга. Более того метод может использоваться для регулярного мониторинга антропогенной нагрузки и на других водных объектах северо-запада РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экологический мониторинг рек необходим для своевременного выявления угроз экологической безопасности и оценки состояния водных ресурсов. В России, в силу большой площади и протяженности, при создании методик необходимо учитывать большое количество факторов и особенностей, присущих разным территориям. Традиционно в таких исследованиях в качестве животных-биоиндикаторов используют двустворчатых моллюсков. Однако ученые СПб ФИЦ РАН разработали новую методику на основе измерения физиологических показателей другого широко распространенного для водоемов северо-запада вида.

"В своем исследовании мы показали, что реакции кардиосистемы моллюсков могут применяться в оценке адаптивных возможностей моллюсков и, следовательно, характеризовать уровень загрязнения водоемов, где они обитают. Эксперименты проходили на трех разных локациях Луги - самой протяженной реке Ленобласти", - привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника Лаборатории биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга СПб ФИЦ РАН Татьяны Кузнецовой.

Как уточнили в учреждении, река Луга была выбрана не только из-за ее протяженности, но и из-за существенной антропогенной нагрузки, связанной с освоением территорий ее водосборного бассейна. Развивается строительство объектов инфраструктуры, продолжается строительство крупнейшего в Европе мусороперерабатывающего завода в Кингисеппском районе. Кроме того, существенное влияние на экологическое состояние Луги оказывают действующие промышленные объекты.

По данным пресс-службы, брюхоногих моллюсков ученые собирали на мелководье реки Луги около трех населенных пунктов, а затем доставляли их в лабораторию. С помощью оригинальной неинвазивной системы регистрации сердечного ритма животных они изучали изменение функциональных показателей при различных температурных режимах. Кроме того, определялось содержание тяжелых металлов в тканях моллюсков и в донных отложениях. Комплексное исследование позволило выявить проблемные акватории и необходимость регулярного геоэкологического мониторинга в отдельных участках реки Луги.