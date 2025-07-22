"Тиамат" использует технологии машинного зрения, его также можно дооснастить оборудованием

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Студенты Государственного университета просвещения создали беспилотный надводный аппарат "Тиамат", который позволит автоматизировать мониторинг водных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработка участвует в акселерационной программе, проводимой в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)". Оператором акселерационных программ выступает Платформа НТИ.

"Устройство имеет три исследовательские модели различного размера и массы. Каждая модель предназначена для определенной задачи: батиметрической и 3D-съемки, определения площади загрязнения и признаков нарушений в составе воды, а также обеспечения онлайн-контроля качества воды. Технологии машинного зрения обеспечивают автономную работу и автоматизируют экологическое патрулирование водных объектов", - сообщили ТАСС в организации.

В отличие от аналогов "Тиамат" использует технологии машинного зрения, его также можно дооснастить оборудованием (эхолотом, зондами, сонарами и другими устройствами). Разработка может быть полезна при поисково-спасательных операциях на воде, сборе данных в режиме реального времени и проведении операций в условиях, опасных для человека.

"Без участия оператора такой беспилотник может передвигаться по заранее заданному маршруту, проводить мониторинг окружающей среды и передавать сигналы о нарушениях из охраняемой территории. Он подходит для изучения физических и химических процессов. Установка различного оборудования позволит исследовать рельеф дна, собирать информацию о других характеристиках водной поверхности, включая содержание кислорода и солей", - пояснил автор проекта Никита Усачев, чьи слова приводит пресс-служба Платформы НТИ.