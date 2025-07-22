Эксперт Маркович оценил перспективы сверхзвуковой авиации в России

По словам директора Института теплофизики СО РАН, производство отечественного сверхзвукового самолета вряд ли будет массовым из-за дороговизны полетов на таких скоростях

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Работы по созданию отечественного сверхзвукового самолета, которые ведутся НИЦ им. Жуковского, пока находится на начальной стадии; его производство вряд ли будет массовым из-за дороговизны полетов на таких скоростях, сообщил журналистам директор Института теплофизики СО РАН, занимающегося научным сопровождением разработки отечественных двигателей, Дмитрий Маркович.

В апреле Национальный исследовательский центр "Институт имени Н Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Пилоты подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40 и управляли им из кабины без остекления с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов.

"От французского "Конкорда" и от российского Ту-144 отказались, потому что дорогая перевозка. Сейчас есть концепция сверхзвукового пассажирского самолета, его проект ведет НИЦ Жуковского. <...> Там технических задач очень много, они не все афишируются. Еще все находится в начальной стадии, я считаю", - сказал Маркович.

Ученый отметил, что вряд ли производство сверхзвукового самолета будет массовым: "Они (НИЦ Жуковского - прим. ТАСС) над этим работают. Он, по сути, чуть более масштабный бизнес-джет. Он не массовый будет носить характер, потому что все равно это дороговато".

В 1968 году в СССР совершил первый полет сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, их было выпущено 16. В 1969 году в Европе совершил первый полет британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд", их было выпущено 20. Коммерческая эксплуатация этих лайнеров была прекращена в 2003 году.